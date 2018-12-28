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В Татарстане откроется единый диспетчерский центр для «скорых» из районов

11:43, 28.12.2018
В Татарстане откроется единый диспетчерский центр для «скорых» из районов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В следующем году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для машин скорой помощи из районов.

«В 2019 году мы планируем реализовать проект, согласно которому все скорые помощи центральных районных больниц Татарстана будут относиться к единому диспетчерскому центру «скорых». Любая машина, которая находится ближе всего к вызову, будет его обслуживать», – сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков, его слова приводит «Татар-информ».

Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что открытие станции скорой помощи в Иннополисе было запланировано на 2019 год.

ОбществоМедицина Татарстан
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