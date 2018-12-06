Власти планировали открыть скорую в Иннополисе в 2019 году

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что открытие станции скорой помощи в Иннополисе было запланировано на 2019 год.

«Еще от руководства Иннополиса поступали обращения о необходимости скорой. Но так трагично совпали обстоятельства. Насколько мне известно, сейчас есть договоренность о выделении машин для скорой», — ответила на вопрос «Реального времени» Галимова.

Накануне стало известно о смерти 35-летнего программиста из Иннополиса. Сообщалось, что из-за отсутствия аппарата УЗИ в ЦРБ Верхнеуслонского района диагностировать причину плохого самочувствия у Хлякина не получилось, но Минздрав эту информацию опровергает. Мужчину повезли в 7-ю горбольницу Казани, где 1 декабря он скончался из-за разрыва крупного сосуда.

«Мы приносим соболезнования семье, близким молодого человека», — добавила Галимова.

По ее словам, министр здравоохранения РТ Марат Садыков сам доложил информацию президенту, рассказал о внутренней проверке. Ранее в ведомстве сообщили, что мужчину было невозможно спасти.