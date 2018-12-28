В России предложили запретить скидки на алкоголь
В России предложили запретить скидки на алкоголь в магазинах.
Инициатором является член Общественной палаты РФ и руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
«Агрессивная реклама и скидки на алкогольную продукцию привлекают дополнительное внимание россиян, увеличивают их спрос… Предлагаю законодательно запретить любые рекламные акции, в рамках которых действуют скидки на алкогольную продукцию, раздаются бесплатные пробники, и другие маркетинговые трюки от производителей спиртных напитков», — говорится в письме Хамзаева вице-премьеру Татьяне Голиковой.
По мнению руководителя «Трезвой России», запрет на скидки поможет снизить спрос на алкоголь.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ не будет вводить минимальную розничную цену (МРЦ) на вино. В министерстве считают, что подобные меры не помогут вытеснить низкокачественную продукцию с рынка.Общество
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