Минтимер Шаймиев вручил генеральному директору АО «ТАИФ» благодарственное письмо

Благодарственное письмо фонда «Возрождение» и очередной, уже девятый, том Книги благотворителей из рук государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева получил генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Церемония награждения лучших руководителей-благотворителей состоялась в рамках подведения итогов республиканского общественного конкурса «Руководитель года — 2018». Церемония, в которой приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие официальные лица, прошла на площадке казанского ГТРК «Корстон».

«Благие дела не забываются. Есть люди и коллективы, которые из года в год все лучшее вкладывают для того, чтобы мы стали лучше и добрее, сильнее духом», — отметил Минтимер Шаймиев, вручая награды.

АО «ТАИФ» — активный участник реализации проектов фонда «Возрождение». Группа компаний с самого начала включилась в процессы возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск, строительство Болгарской исламской академии и воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери.