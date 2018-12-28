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Денис Афиногенов: «Наши лидеры сыграли на своем уровне»

10:15, 28.12.2018
Денис Афиногенов: «Наши лидеры сыграли на своем уровне»
Фото: hcsalavat.ru

Уфимская «Агидель» трижды обыграла на своем льду «СК Горный» из Ухты в заключительных матчах 2018 года.

Старший тренер женской команды «Агидель» Денис Афиногенов подвел итог:

— Хорошие игры получились. Наши лидеры сыграли на своем уровне, а некоторые игроки очень сильно выпадали. Нам есть над чем работать, после Нового года будем работать, исправлять ошибки. Девчонки сами знают, кто это, мы им уже говорили. Они могут сами посмотреть эти матчи и поставить себе за них оценки. Интернет есть, пусть посмотрят свои ошибки, ужаснутся игрой, — сказал тренер.

СпортХоккей Башкортостан
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