В Крыму закончили строить заграждение на границе с Украиной

На севере Крыма закончили строить заграждение на границе Украины и России.

Планирование и разработка документации по строительству заграждения начались еще в 2015 году. На данный момент строительство и отладка аппаратуры полностью завершены, пишет «РИА Новости».

«Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости», — сказала собеседница агентства.

В ФСБ отметили, что заграждение позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие разгромили пансионат на границе с Крымом.