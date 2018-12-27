Суд в Перми присудил компенсацию экс-министру за уголовное преследование

Ленинский районный суд Перми взыскал 80 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Ивана Огородова.



В середине декабря Огородов потребовал 10 млн рублей компенсации за причинение морального вреда за необоснованное уголовное преследование, сообщает РБК.

Огородов также подавал иск в рамках гражданского судопроизводства на сумму в 3,2 млн рублей, но суд прекратил процесс из-за неподсудности.

Отмечается, что с февраля 2017 года по апрель 2018 года в отношении экс-министра расследовалось уголовное дело о пособничестве при растрате субсидии из бюджета в размере 18,6 млн рублей ООО «Птицефабрика «Менделеевская». В результате краевое управление ФСБ сняло обвинения.

Ранее суд в Перми приговорил бывшего руководителя негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петра Пьянкова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере двух миллионов рублей. Согласно материалам суда, Пьянков присвоил и растратил более 220 млн рублей.