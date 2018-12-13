Экс-директор пермского пенсионного фонда «Стратегия» получил четыре года колонии общего режима
В Ленинском районном суде Перми вынесли приговор бывшему руководителю негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову.
Согласно материалам суда, Пьянков, занимая должность главы НПФ «Стратегия», присвоил и растратил более 220 млн рублей, в результате чего причинил фонду ущерб в особо крупном размере.
В итоге суд признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере двух миллионов рублей.
Напомним, Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия» в марте 2016 года. На тот момент клиентами фонда были почти 80 тысяч человек, большая часть из которых — пенсионеры. Приблизительные накопления граждан в фонде составляли около 2,6 млрд рублей.Общество
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