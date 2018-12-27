В России может появиться финансовый супермаркет
Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдумы законопроект о создании в России так называемого супермаркета финансовых продуктов.
По мнению законодателей, супермаркет финансовых продуктов позволит гражданам инвестировать свободные средства при помощи электронных платформ.
Как следует из документа, речь идет о ведении сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, договоров доверительного управления имуществом, а также иных сделок финансового характера.
Ранее сообщалось, что Банк России планирует провести в первой половине 2019 года стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования.ЭкономикаФинансы
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