Путин назвал главные события в России в 2018 году
Президент России Владимир Путин назвал одними из наиболее значимых событий уходящего года открытие движения по Крымскому мосту и Чемпионат мира (ЧМ) по футболу.
Путин отметил, что 2018 год был «особенным, и для всех, вероятно, разным».
«Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне», — приводит «Интерфакс» слова Путина.
Ранее Путин на пресс-конференции назвал среди главных событий уходящего 2018 года выборы президента. По мнению россиян, важнейшими событиями уходящего года стали открытие Крымского моста и повышение пенсионного возраста соответственно.ОбществоВласть
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