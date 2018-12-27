Путин назвал главные события в России в 2018 году

Президент России Владимир Путин назвал одними из наиболее значимых событий уходящего года открытие движения по Крымскому мосту и Чемпионат мира (ЧМ) по футболу.



Путин отметил, что 2018 год был «особенным, и для всех, вероятно, разным».

«Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне», — приводит «Интерфакс» слова Путина.

Ранее Путин на пресс-конференции назвал среди главных событий уходящего 2018 года выборы президента. По мнению россиян, важнейшими событиями уходящего года стали открытие Крымского моста и повышение пенсионного возраста соответственно.