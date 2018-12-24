Около половины россиян назвали событиями 2018 года открытие Крымского моста и пенсионную реформу

Важнейшими событиями уходящего года 47% и 46% россиян считают открытие Крымского моста и повышение пенсионного возраста соответственно. Об этом свидетельствуют результата опроса «Левада-центра».

Также к важнейшим событиям уходящего года отнесли выборы президента РФ (37%), проведение чемпионата мира по футболу (36%), пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово (34%), массовое убийство в Керченском политехническом колледже (28%), инцидент у Керченского пролива и введение военного положения на Украине (25%), военные действия в Сирии (22%) и зимние Олимпийские игры в Южной Корее (20%).

Опрос проведен 13—19 декабря 2018 года среди 1 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах РФ методом личного интервью.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции назвал два главных события уходящего 2018 года. По мнению главы государства, ими стали выборы президента и чемпионат мира по футболу.

