«Мотовилихинские заводы» отгрузили партии боевых машин РСЗО «Торнадо-С» для Минобороны

ГП «Мотовилихинские заводы» вышла на завершающий этап выполнения государственного оборонного заказа 2018 года.

На этой неделе для Минобороны было отправлено несколько десятков боевых машин из состава реактивных систем залпового огня, а также комплектов запасных частей и принадлежностей.

В частности, предприятие полностью завершило работы по капитальному ремонту и модернизации боевых машин РСЗО «Град». Также была произведена отгрузка партии боевых машин РСЗО «Торнадо-С», сообщили в пресс-службе «Мотовилихинских заводов».

В первом квартале 2019 года техника поступит в войска.

Напомним, ранее «Мотовилихинские заводы» поставили Минобороны РФ гаубицы «Мста-Б».