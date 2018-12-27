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«Мотовилихинские заводы» отгрузили партии боевых машин РСЗО «Торнадо-С» для Минобороны

16:36, 27.12.2018
«Мотовилихинские заводы» отгрузили партии боевых машин РСЗО «Торнадо-С» для Минобороны
Фото: mz.perm.ru

ГП «Мотовилихинские заводы» вышла на завершающий этап выполнения государственного оборонного заказа 2018 года.

На этой неделе для Минобороны было отправлено несколько десятков боевых машин из состава реактивных систем залпового огня, а также комплектов запасных частей и принадлежностей.

В частности, предприятие полностью завершило работы по капитальному ремонту и модернизации боевых машин РСЗО «Град». Также была произведена отгрузка партии боевых машин РСЗО «Торнадо-С», сообщили в пресс-службе «Мотовилихинских заводов».

В первом квартале 2019 года техника поступит в войска.

Напомним, ранее «Мотовилихинские заводы» поставили Минобороны РФ гаубицы «Мста-Б».

Справка

«Мотовилихинские заводы» являются разработчиком и единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающих машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», выпускают самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК», «Вена», буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы «Нона-М1» и другие артиллерийские системы.

ПромышленностьОПК
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