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Челнинская «МетЛайн» построит завод по производству металлоконструкций за 87,5 млн рублей

16:26, 27.12.2018
Челнинская «МетЛайн» построит завод по производству металлоконструкций за 87,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Татарстана одобрили статус резидента ТОСЭР компании ЗМК «МетЛайн» из Набережных Челнов. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 87,5 млн рублей.

При этом капитальные вложения планируются в сумме более 63 млн рублей, передает chelny-biz.ru.

Инвестор считает, что в 2020 году выйдет на серийное производство.

ЗМК «МетЛайн» рассчитывает на сотрудничество с китайскими строительными компаниями, которые являются генподрядчиками крупных строительных проектов в России. Проект направлен на импортозамещение в области металлоконструкций, в том числе за счет использования российского металлопроката.

Единственный учредитель и гендиректор компании — Вячеслав Баров.

ПромышленностьБизнес Татарстан
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