Челнинская «МетЛайн» построит завод по производству металлоконструкций за 87,5 млн рублей

Власти Татарстана одобрили статус резидента ТОСЭР компании ЗМК «МетЛайн» из Набережных Челнов. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 87,5 млн рублей.

При этом капитальные вложения планируются в сумме более 63 млн рублей, передает chelny-biz.ru.

Инвестор считает, что в 2020 году выйдет на серийное производство.

ЗМК «МетЛайн» рассчитывает на сотрудничество с китайскими строительными компаниями, которые являются генподрядчиками крупных строительных проектов в России. Проект направлен на импортозамещение в области металлоконструкций, в том числе за счет использования российского металлопроката.

Единственный учредитель и гендиректор компании — Вячеслав Баров.