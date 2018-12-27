Уфимский фанерный комбинат задолжал работникам более 35 млн рублей

По инициативе прокуратуры Октябрьского района Уфы Следком возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего президента Уфимского фанерного комбината.

Прокурорской проверкой установлено, что предприятие задолжало своим 950 работникам более 35 млн рублей за период с апреля по июль 2018 года. Руководство комбината имело возможность выплатить зарплату сотрудникам, но средства были направлены на другие нужды. В частности, 14 млн рублей было потрачено на оплату электроэнергии.

Кроме того, надзорное ведомство направило в суд заявления о принудительном взыскании имеющейся задолженности у предприятия по зарплате за период с ноября 2017 года по март 2018 года на общую сумму 67 млн рублей, благодаря чему данный долг был погашен.

Напомним, общая задолженность перед работниками по зарплате в Башкирии составляет более 635 млн рублей.