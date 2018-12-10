Задолженность перед работниками по зарплате в Башкирии составляет более 635 млн рублей

Задолженность по заработной плате перед работниками в Башкирии составляет более 635 млн рублей. Об этом заявила руководитель республиканской Государственной инспекции труда Татьяна Астрелина на оперативном совещании правительства РБ.

На сегодняшний день компании остаются должны деньги 13 141 сотруднику. Большая часть долгов приходится на предприятия-банкроты.

Татьяна Астрелина положительно оценила деятельность республиканской и муниципальных межведомственных комиссий. По ее словам, благодаря их работе с начала года удалось частично погасить и ликвидировать задолженность по зарплате в 133 организациях на общую сумму почти 425 млн рублей.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям ведомств и главам муниципалитетов, где имеются долги по зарплате, до 28 декабря доложить о ходе решения вопроса. Курировать работу по погашению просроченной задолженности будет первый заместитель руководителя администрации главы республики Ринат Баширов.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты РФ предложило разрешить трудовым инспекторам без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания долгов по зарплате.