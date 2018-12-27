Из-за столкновения четырех большегрузов перекрыто движение на трассе Москва — Уфа
В Дюртюлинском районе Башкирии в четверг, 27 декабря, произошло столкновение четырех фур. Об этом сообщил руководитель региональной Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов на своей странице в Facebook.
Авария случилась на 1247-м км трассы М-7 Москва — Уфа. В результате ДТП большегрузы получили механические повреждения, пострадавших нет.
В настоящее время на участке автодороги сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение. Организован объезд через населенные пункты Москово —Юкаликулево — Суккулово.
По состоянию на 15.30 часов движение восстановлено в полном объеме, рассказали в ГУ МЧС по Башкирии.
Напомним, ранее Татарстан и Пермский край были названы самыми аварийными регионами России.Происшествия Башкортостан
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