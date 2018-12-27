Радий Хабиров провел рабочую встречу с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Михаилом Мамиашвили

Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. Об этом руководитель республики сообщил на своей странице в соцсетях.

В рамках встречи стороны обсудили планы строительства в РБ двух спортивных объектов для борцов, один из которых расположится в Инорсе.

По словам Хабирова, с Мамиашвили он знаком еще с 1970-х годов во времена выступления на первенстве СССР среди юношей.

«Тогда я не мог предположить, что это будущий легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации борьбы России и просто мой друг — Михаил Мамиашвили. Уверен — наше ветеранское борцовское сообщество, сильное традициями мужской дружбы и достоинства, сможет подать пример, как надо идти по жизни тысячам молодых пацанов», — отметил врио главы Башкирии.

Добавим, Радий Хабиров является кандидатом в мастера спорта по классической борьбе.

Напомним, ранее Хабиров назвал «дном» ситуацию с инвестициями в Башкирию.