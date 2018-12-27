Хабиров назвал «дном» ситуацию с инвестициями в Башкирию

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал показатели по привлечению инвестиций в республику.

«Ситуация с привлечение инвестиций в республику — просто дно. По-другому не скажешь», — написал врио главы Башкирии на своей странице в Facebook.

Отмечается, что республика по итогам 2018 года показала худшие показатели за последние десятилетие.

«При нашем потенциале — объяснить это сложно <...> Остается только работать. Исправлять ситуацию», — добавил Хабиров.

Ранее Радий Хабиров занял 11-е место в Национальном рейтинге губернаторов. По словам политологов, Хабиров позиционируется как харизматичный и авторитетный политик, который пришел в регион надолго.