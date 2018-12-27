Федерация футбола РТ выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС

Кандидатом на пост президента РФС стал директор «Газпром Нефти» и председатель совета директоров питерского «Зенита» Александр Дюков. Как стало известно «Реальному времени», в четверг, 27 ноября, его выдвинула Федерация футбола Татарстана на годовом собрании общественной организации.

Всего для официального выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций — членов РФС. Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля 2019 года.

Напомним, на исполкоме РФС 19 декабря было решено снять Виталия Мутко с поста президента РФС. И.о. был назначен Сергей Прядкин. Выборы президента пройдут 22 февраля 2019 года.