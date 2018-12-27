В МЧС сообщили о спасении более 2 млн человек за 28 лет

За 28 лет существования МЧС пожарные спасли более 2 млн человек.



«За 28 лет сотрудники МЧС спасли более 2 млн человек, ликвидировали свыше 30 тыс. чрезвычайных ситуаций, потушили более 6 млн пожаров», — сообщил глава министерства Евгений Зиничев, его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что число пожаров в торгово-развлекательных центрах в России за год выросло на 64,5%.

Всего в текущем году на объектах с массовым пребыванием людей произошел 471 пожар, за аналогичный период прошлого года — 364. Таким образом, рост составил 29,4%.