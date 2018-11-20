Число пожаров в России выросло на 64% в 2018 году

Число пожаров в торгово-развлекательных центрах в России за год выросло на 64,5%.



«В торгово-развлекательных центрах и приравненных к ним объектах с начала года произошло 74 пожара, в прошлом году — 45 пожаров, рост составил 64,5%» — цитирует «РИА Новости» первого замглавы МЧС Александра Чуприяна.

Всего в текущем году на объектах с массовым пребыванием людей произошел 471 пожар, за аналогичный период прошлого года — 364. Таким образом, рост составил 29,4%.

Ранее сообщалось, что МЧС повысит категорию риска для торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей со значительного на высокий и будет проводить плановые проверки на таких объектах с 2020 года один раз в два года.

Напомним, после трагедии в Кемерово по всей территории России началась масштабная проверка пожарной безопасности мест массового скопления людей. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек.

