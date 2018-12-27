Ак Барс Банк выдал первую цифровую банковскую гарантию

Ак Барс Банк совместно с «Райффайзенбанком», а также банк ВТБ провели ряд пилотных сделок, используя систему «Цифровые банковские гарантии» на базе блокчейн-платформы «Мастерчейн», установленную на узлах банков.



Ак Барс Банк выступил банком-гарантом в сделке по выдаче цифровой банковской гарантии исполнения контракта ООО «Гемонт». Процесс оформления гарантии выполнялся принципалом через систему ЦБГ, установленную на узле Ак Барс Банка. Компания «Газпром нефть», клиент «Райффайзенбанка», выступила бенефициаром по выпущенной гарантии, получив подтверждение и приняв гарантию с использованием системы ЦБГ, установленную на узле «Мастерчейн» в «Райффайзенбанке». Доступ всех участников сделки в систему ЦБГ осуществлялся с использованием их усиленной квалифицированной электронной подписи.

«Уникальность проекта «Цифровые банковские гарантии» на «Мастерчейне» заключается в создании доверенной среды для хранения реестра гарантий. Подделать или потерять документ, размещенный в закрытой блокчейн-сети, практически невозможно.Внедрение этой технологии приведет к сокращению количества «серых» гарантий, а также повысит привлекательность гарантийных банковских инструментов в корпоративном бизнесе. Бенефициарам больше не придется тратить время и ресурсы на запросы в банки о подтверждении подлинности выданных гарантий», — комментирует Роман Лесохин, директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

Проект «Цифровые банковские гарантии» Ассоциации ФинТех создан на базе блокчейн-платформы «Мастерчейн» совместно с Банком России и ключевыми участниками финансового рынка.

Цель проекта — создание универсального сервиса для выдачи и сопровождения цифровых банковских гарантий. Размещение информации о выданных гарантиях в распределенном реестре «Мастерчейн» позволяет банкам и их клиентам получать достоверные сведения в режиме реального времени, а также снижает риски фальсификации данных. Для обеспечения конфиденциальности доступ к гарантиям реализован с использованием ролевой модели «Мастерчейн».

Созданная участниками АФТ рабочая группа, включающая экспертов в области гарантийного бизнеса, IT-технологий и права, продолжает активную работу по развитию проекта. Программная разработка ведется при экспертной и технической поддержке системного интегратора КРОК. С внедрением системы появилась возможность создать единый электронный кабинет клиента. Планируется, что с использованием единого кабинета принципалы и бенефициары будут получать доступ ко всем своим сделкам в сети «Мастерчейн» вне зависимости от того, каким банком они выданы. Универсальный сервис позволит клиентам банков эффективнее управлять своим гарантийным портфелем и даст возможность проверки достоверности гарантии в режиме реального времени.





ПАО «АК БАРС» БАНК

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