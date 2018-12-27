Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня до 69,5 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 68,35 – 69,50 рубля за единицу американской валюты. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По его словам, вчера рубль на максимуме коснулся отметки в 69,47 руб./долл., но затем по причине фиксации прибыли по спекулятивным позициям и роста нефтяных котировок закрылся на отметке в 68,70 руб./долл. В краткосрочной перспективе появился небольшой шанс на откат к уровню 68 руб./долл.

Нефть накануне уверенно оттолкнулась от отметки в 50,42 долл./бар. и закрылась на уровне в 55,24 долл./бар (+10%). Цена взлетела на фоне роста американских фондовых индексов (S&P 500 +5%) по причине технической перепроданности и положительной реакции участников рынка на заявления президента США.

