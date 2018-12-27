Суд вынес приговор семье из четырех человек за избиение полицейских в Удмуртии

В селе Завьялово в Удмуртии четверо членов семьи осуждены за применение насилия в отношении полицейских.

Фигурантами уголовного дела стали 45-летний мужчина, его 43-летняя супруга и два их сына в возрасте 22 и 25 лет. Установлено, что 21 сентября этого года сотрудники правопорядка прибыли по месту жительства обвиняемых в целях проверки одного из сыновей хозяина на причастность к квартирной краже

После того, как силовики обнаружили в квартире часть похищенного имущества, подозреваемый отказался проследовать в отдел полиции и стал выражаться нецензурной бранью. Молодого человека поддержали остальные члены семьи, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины и женщина стали избивать полицейских. Отец семейства использовал в ходе конфликта бейсбольную биту. В итоге дебоширов удалось задержать. Кроме того, при личном досмотре у младшего из сыновей была обнаружена марихуана весом 13 гр, сообщили в республиканском СУ СКР.

Суд приговорил отца и одного из сыновей к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, второго сына — к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, мать – к штрафу в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, в Удмуртии осудят отца и дочь за избиение сотрудника ДПС.