В Удмуртии осудят отца и дочь за избиение сотрудника ДПС

В городе Сарапул в Удмуртии перед судом предстанут 50-летний мужчина и его 22-летняя дочь, обвиняемые в применении насилия к полицейскому.

По данным следствия, 17 января этого года девушка управляла автомобилем Mazda 3, на котором отсутствовали госномера. На пассажирском сиденье находился ее отец. Во время движения по улице Азина инспектор ДПС остановил иномарку, потребовав права и документы на автомобиль.

Водитель отказалась передать документы, а также выйти из автомобиля. После чего она совместно с отцом применила к полицейскому насилие, несколько раз ударив его, и поцарапала лицо, рассказали в республиканском СУ СКР.

Оба обвиняемых не признали вину. За совершенное преступление им грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее модель Кира Майер получила полтора года колонии-поселения за нападение на полицейских.



