Владелец «Красное&Белое» прокомментировал обыски в компании

Владелец компании «Красное & Белое» Сергей Студенников заявил, что знает об обысках в компании в Челябинске, Москве и Подмосковье. При этом Студенникову неизвестны причины проверок.



По словам Студенникова, около двух месяцев назад налоговая предъявила претензии к торговой сети относительно того, что она, являясь крупным бизнесом, оформляет магазины на разные юридические лица. В связи с этим ООО «Абсолют» (входит в ГУ «Красное & Белое») назначили доначисление налогов на сумму почти 2 млрд рублей, сообщает РБК.

Отмечается, что компания пытается оспорить это решение в суде, следующее заседание состоится 25 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ, налоговой службы и Росалкогольрегулирования проводят обыски и выемки документов в офисе, складах и магазинах сети алкомаркетов.