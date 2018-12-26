ФСБ пришла с обысками в компанию «Красное&Белое»

Сотрудники ФСБ, налоговой службы и Росалкогольрегулирования проводят обыски и выемки документов в офисе, складах и магазинах сети алкомаркетов.



В Москве следственные действия проходят на одном из складов алкогольной сети, в Челябинске — на нескольких. Сообщается также об обысках в компании «Красное&Белое» в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже, сообщает BFM.ru.

По данным источников, спецоперация связана с возможным уклонением от уплаты налогов. По данным телеграм-канала Mash, проверки пройдут в подразделениях компании по всей стране.