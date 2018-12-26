Новости происшествий

20:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в компанию «Красное&Белое»

19:56, 26.12.2018
ФСБ пришла с обысками в компанию «Красное&Белое»
Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Сотрудники ФСБ, налоговой службы и Росалкогольрегулирования проводят обыски и выемки документов в офисе, складах и магазинах сети алкомаркетов.

В Москве следственные действия проходят на одном из складов алкогольной сети, в Челябинске — на нескольких. Сообщается также об обысках в компании «Красное&Белое» в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже, сообщает BFM.ru.

По данным источников, спецоперация связана с возможным уклонением от уплаты налогов. По данным телеграм-канала Mash, проверки пройдут в подразделениях компании по всей стране.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты