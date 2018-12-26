Зинэтула Билялетдинов: «Отдали много сил. Наверное поэтому и уступили»

Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от ХК «Сочи», а так то, как он себя чувствует на местной арене «Большой».

– Могу отметить, что было много удалений. Отдавали много сил. Наверное, из-за этого и уступили. В целом ребята старались, играли с хорошей отдачей. Но в плане дисциплины мы сыграли неправильно.

– Можно ли говорить о том, что «Большой» для вашей команды несчастливый.

– Нет. Почему же? Мы не думаем об этом. Если вы говорите о сегодняшнем матче, то у нас нет таких ощущений. Нам здесь нравится. Мы провели хороший предсезонный турнир здесь. Отрицательных слов в ваш адрес у нас нет.

Поражение от ХК «Сочи» стало вторым подряд для подопечных Билялетдинова. Двумя днями раннее казанцы уступили минскому «Динамо».