Медведева: «Не помню, кого я подставляла, но это было»

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что подставляла коллег. Она назвала себя «ужасным человеком».

«Я честно не помню, кого я подставляла, но это было. Потому что порой понимаю, насколько я ужасный человек», — призналась Медведева в эфире Love Radio, отвечая на вопрос о подлости в спорте.

Она также рассказала, что завидует некоторым коллегам. Однако фигуристка подчеркнула, что не считает свои результаты столь плачевными.

«Мои планы на сезон пошли не то что под откос, но не так, как я хотела», — сказала Медведева.

Напомним, что после ЧМ России в Саранске, на котором Медведева заняла только 7-е место, она не вошла в сборную РФ.