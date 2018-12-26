Власти Пермского края утвердили тарифы на вывоз мусора

Региональная служба по тарифам Пермского края утвердила цену на вывоз твердых коммунальных отходов для единого оператора ПКГУП «Теплоэнерго» в размере 3 840 рублей за тонну.

Ежемесячная плата для жителей региона будет определяться, исходя из нормативов накопления мусора, также утвержденного РСТ. Для многоквартирных домов норматив — 10,6 кг на кв. метр в год, для индивидуальных жилых домов норматив — 224 кг на одного проживающего в год.

Таким образом при площади квартиры в 50 кв. метров сумма ежемесячного платежа составит около 169 рублей. В частном секторе ежемесячный платеж с одного проживающего составит около 71,6 рубля.

Кроме того, для дополнительной социальной поддержки граждан, имеющих право на льготы, и для многодетных семей в 2019 году «Теплоэнерго» будет выставлять квитанции не более двум проживающим в частном доме. Максимальный месячный платеж одного домовладения составит порядка 143 рублей.

Нововведение будет действовать с 1 января следующего года. Первые квитанции на оплату жители региона получат в феврале, рассказали в РСТ.

Напомним, ранее в Башкирии врио главы республики Радий Хабиров не принял тарифы на вывоз мусора. По его словам, плата жителей за вывоз мусора не должна превышать 70 рублей с человека, а в отдаленных населенных пунктах эта сумма должна быть снижена вдвое — до 35 рублей с человека.