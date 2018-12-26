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На трассе М-5 «Урал» в Самарской области ограничено движение большегрузов из-за снегопада

16:31, 26.12.2018
На трассе М-5 «Урал» в Самарской области ограничено движение большегрузов из-за снегопада
Фото: pixabay.com

Грузовое движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Самарской области ограничено из-за снегопада.

Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участки с 890-го по 976-й км в Сызранском и Ставропольском районах. Движение ограничено на участке протяженностью 114 км до 17.00 местного времени, сообщили в «Поволжуправтодоре».

В настоящее время последствия снегопада устраняют около 80 единиц дорожной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад.

Напомним, в новогоднюю ночь изменится движение транспорта в центре Перми.

Общество
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