На трассе М-5 «Урал» в Самарской области ограничено движение большегрузов из-за снегопада

Грузовое движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Самарской области ограничено из-за снегопада.

Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участки с 890-го по 976-й км в Сызранском и Ставропольском районах. Движение ограничено на участке протяженностью 114 км до 17.00 местного времени, сообщили в «Поволжуправтодоре».

В настоящее время последствия снегопада устраняют около 80 единиц дорожной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад.

Напомним, в новогоднюю ночь изменится движение транспорта в центре Перми.