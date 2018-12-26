Троих жителей Татарстана осудят за хищение 50 тонн нефти в Башкирии

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей Татарстана, обвиняемых в хищении нефтепродуктов на территории Башкирии.

По данным следствия, с ноября 2016 по октябрь 2017 года четверо мужчин осуществили незаконную врезку в магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Транснефть-Урал». В декабре преступники стали перекачивать нефть через заранее вырытый подкоп, в последующем переливая ее в емкости для дальнейшей перевозки и реализации.

Помещали ворованную нефть злоумышленники в складском помещении рядом с врезкой. Всего злоумышленники похитили в общей сложности 50 тонн нефти общей стоимостью более 750 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Башкирии.

Вскоре мужчины были задержаны силовиками. В отношении 42-летнего члена преступной группы уголовное дело было ранее выделено в отдельное производство и направлено в суд. Он был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, ранее Путин поручил разобраться с воровством нефти в Дагестане.