Путин поручил разобраться с воровством нефти в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре принять «незамедлительные меры в связи с хищениями углеводородов в Дагестане.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, также говорится о необходимости разобраться с несанкционированным подключением к распределительным сетям Дагестана, а также незаконным оборотом нефтепродуктов и противоправным использованием товарных знаков на территории региона.



Отчитаться о принятых мерах премьер-министр Дмитрий Медведев и генеральный прокурор Юрий Чайка должны до 1 марта 2019 года.



К этой же дате правительству РФ необходимо провести в Дагестане инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей, выявив бесхозные объекты и приняв меры по оформлению прав собственности на них.



Ранее МВД выявило случаи недолива бензина на заправках. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что оборотные штрафы для российских АЗС за недолив топлива могут быть введены в 2019 году.