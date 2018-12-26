Школьницу из Самарской области оштрафовали за оскорбление в соцсети «ВКонтакте»

Школьница из Кинель-Черкасского района Самарской области привлечена к административной ответственности за оскорбление в социальной сети.

Ранее ученица общеобразовательной школы Отрадного пожаловалась более взрослой знакомой на свою одноклассницу. 16-летняя девочка записала два голосовых сообщения в соцсети «ВКонтакте» с угрозами, нецензурной бранью и оскорблениями, которые потом отправила обидчице своей подруги.

Сообщения прослушала мама несовершеннолетней и обратилась с заявлением в полицию, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге прокуратуре Отрадного возбудила дело в отношении школьницы. По результатам рассмотрения ей был назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

Напомним, ранее пенсионерку из Перми осудили за репост экстремистского видео в соцсетях.