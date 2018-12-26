Два сэйва «юлаевца» Юхи Метсолы вошли в топ-10 прошедшей недели КХЛ

КХЛ опубликовала топ-10 лучших сэйвов прошедшей недели.



Первое место у Юхы Метсолы из «Салавата Юлаева», который остановил бросок в упор Картера Эштона из «Северстали» клюшкой.



Серебро — у Алексея Красикова, который пытался прижать шайбу лежа, но затем сидя блокировал бросок, да так, что он попал ему в незащищенную часть тела. На третьем месте Доминик Фурх из «Северстали», «огорчивший» Виктор Сведберга из «Барыса».

В эту десятку вошло еще одно спасение Метсолы — 8-е место занимает сэйв в матче против «Сочи».

