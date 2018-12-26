Аленичева лишили прав и выписали штраф в 30 тысяч рублей

Главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева лишили права управлять автомобилем на полтора года, а также наказали штрафом в 30 тысяч рублей за вождение в пьяном виде. Дело было рассмотрено сегодня на 63-м участке Мирового суда в Красноярске, сообщает Sibnovosti.ru.

Напомним, Аленичева остановили пьяным за рулем в ночь с 17 на 18 ноября. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управлял главный тренер «Енисея». Полицейские обратили внимание на данную иномарку после того, как на «синюю линию» позвонил один из красноярцев. Он сообщил, что «некий мужчина выпивал в баре, а затем сел за руль автомобиля». Аленичев отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По закону отказ от процедуры приравнивается к нарушению — на Аленичева составили административный протокол. Иномарку эвакуировали на штрафстоянку. Очевидцы утверждали, что тренер «вел себя агрессивно» и «оскорблял полицейских». Сам задержанный позже назвал ситуацию провокацией.