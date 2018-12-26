«Крылья Советов» заинтересованы в Джано Ананидзе

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что состав волжского клуба может пополнить 26-летний полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее на заседании совета директоров «красно-белых», по данным «СЭ», было принято решение расстаться с Ананидзе, Сальваторе Боккетти, Ивелином Поповым и Александром Самедовым.

— Интерес к Ананидзе у «Крыльев Советов» есть, но будет ли это полноценный трансфер или аренда, я бы пока говорить не хотел. Надеюсь, всех новичков назовем, когда команда соберется в Москве, — сказал Шашков.

«Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

