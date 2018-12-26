У нападающего «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева родилась дочь

У нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева родилась дочь. Об этом сообщила супруга Дмитрия экс-гимнастка Яна Кудрявцева.



«Поздравляем, дорогие родители! Ваша малышка родилась 25.12.18. Будьте терпеливы и подарите всю любовь и счастье своему ангелочку», — написано в «Инстаграме».

Дмитрий Кугрышев забросил очередную шайбу в прошлом матче чемпионата КХЛ в ворота гостей из ярославского «Локомотива», но его команда уступила в итоге в овертайме — 3:4. На счету Дмитрия уже 98 шайб в КХЛ, он близок к вступлению в клуб 100. В клуб отцов нападающий уфимцев уже вступил.