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У нападающего «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева родилась дочь

11:29, 26.12.2018
У нападающего «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева родилась дочь
Фото: vk.com/kugryshev18

У нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева родилась дочь. Об этом сообщила супруга Дмитрия экс-гимнастка Яна Кудрявцева.

«Поздравляем, дорогие родители! Ваша малышка родилась 25.12.18. Будьте терпеливы и подарите всю любовь и счастье своему ангелочку», — написано в «Инстаграме».

Дмитрий Кугрышев забросил очередную шайбу в прошлом матче чемпионата КХЛ в ворота гостей из ярославского «Локомотива», но его команда уступила в итоге в овертайме — 3:4. На счету Дмитрия уже 98 шайб в КХЛ, он близок к вступлению в клуб 100. В клуб отцов нападающий уфимцев уже вступил.

СпортХоккей Башкортостан
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