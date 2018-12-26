Радий Хабиров обсудил с инвесторами проект строительства роботизированной молочной фермы в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в рамках «инвестчаса» обсудил с представителями бизнеса проект строительства роботизированной молочной фермы на территории РБ.

Предприятие, рассчитанное на 800 голов крупного рогатого скота, расположится рядом с деревней Самарское Абзелиловского района. Ферма будет оснащена доильными автоматами, а также роботами для подачи корма и автоматическими уборщиками.

Сборку доильных автоматов, разработанных в Голландии, планируется организовать на территории Башкирии, сообщили в пресс-службе администрации РБ.

В настоящее время уже начато строительство двух каркасных тентовых коровников. Часть затрат на приобретение племенного скота и оборудования будет возмещена в рамках действующих программ поддержки АПК.

По словам и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ Ильшата Фазрахманова, подобных проектов в России пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии построят пять новых солнечных электростанций.