«Салават Юлаев» поместил Филатова в список отказов

Как сообщает официальный «Твиттер» Континентальной хоккейной лиги, «Салават Юлаев» поместил нападающего Никиту Филатова в список отказов.

Напомним, что форвард перешел в уфимский клуб в текущем сезоне после обмена с московским «Спартаком», в результате которого в столицу отправился Артем Федоров.

Никита Филатов за семь матчей в составе «Салавата Юлаева» не набрал ни одного очка при показателе полезности «-2».

Артем Федоров принял участие в 12 играх «Спартака», в которых отметился 4 заброшенными шайбами и 3 передачами. Показатель полезности игрока составляет «+5».

Отметим, что в недавнем московском матче «Спартака» и «Салавата Юлаева» победу хозяевам льда принес бросок Федорова.