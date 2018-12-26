СК: подросток зарезал 16-летнюю спортсменку на улице в Тольятти

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства 16-летней спортсменки в Тольятти.

Тело девушки было обнаружено 23 декабря поздно вечером на улице Юбилейной. По данным следствия, молодой человек, которому также 16 лет, во время ссоры нанес несовершеннолетней более 30 ножевых ранений, в результате чего она скончалась на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства. Следствию поручено тщательным образом проверить условия жизни несовершеннолетних, а также установить причины преступления.

Стоит отметить, что погибшая девочка была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она заняла второе место на первенстве России среди юниоров по плаванию.

Напомним, ранее подозреваемый в серии нападений с ножом на женщин в Тольятти был задержан в Москве.