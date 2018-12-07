Новости общества

08:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Подозреваемый в серии нападений с ножом на женщин в Тольятти задержан в Москве

07:40, 07.12.2018
Подозреваемый в серии нападений с ножом на женщин в Тольятти задержан в Москве
Фото: 63.мвд.рф

Полиция на одном из вокзалов Москвы задержала 22-летнего молодого человека, подозреваемого в серии нападений на женщин в Тольятти.

Злоумышленник действовал на территории Автозаводского района города в ноябре и декабре. Он подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож, рассказали в региональном ГУ МВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья.

Напомним, ранее полиция установила личность подозреваемого. Предполагаемого преступника зовут Артем Семенов.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты