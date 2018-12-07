Подозреваемый в серии нападений с ножом на женщин в Тольятти задержан в Москве

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Полиция на одном из вокзалов Москвы задержала 22-летнего молодого человека, подозреваемого в серии нападений на женщин в Тольятти.

Злоумышленник действовал на территории Автозаводского района города в ноябре и декабре. Он подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож, рассказали в региональном ГУ МВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья.

Напомним, ранее полиция установила личность подозреваемого. Предполагаемого преступника зовут Артем Семенов.