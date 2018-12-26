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Экономика

Клиентам рухнувших банков будут возвращать деньги дистанционно

09:14, 26.12.2018
Клиентам рухнувших банков будут возвращать деньги дистанционно
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

С 2019 года вкладчики рухнувших банков смогут подавать заявление на возврат средств через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Агентства по страхованию вкладов. Соответствующие изменения в действующие законы «О страховании вкладов» и «О несостоятельности (банкротстве)» планирует внести Минфин.

Как сообщают «Известия», деньги будут перечислены на карту, если сумма ущерба не превышает 1,4 млн рублей.

Ранее в Банке России заявили, что не поддерживают создание рабочей группы для помощи вкладчикам рухнувших банков.

ЭкономикаБанки
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