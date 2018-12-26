Российских производителей обязали маркировать продукты с ГМО

С 26 декабря в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступило в силу решение об обязательной маркировке продуктов с содержанием генно-модифицированных организмов (ГМО).

Согласно требованиям техрегламента «Пищевая продукция в части ее маркировки», знак о наличии ГМО должен наноситься на упаковку, если содержание вредных организмов в продукте превышает 0,9% пишет RT.

Ранее Роспотребнадзор назвал причиной 63% смертей в России алиментарно-зависимые заболевания, возникающие из-за плохого питания.

Напомним, в прошлом году Минздрав РФ рекомендовал маркировать продукты по степени полезности. В первую группу вошли овощи и замороженные мясо и рыба, во вторую — шоколад и десерты, а в третью — сушеные фрукты и орехи.