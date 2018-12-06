Неправильное питание стало причиной 63% смертей в России — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор назвал причиной 63% смертей в России алиментарно-зависимые заболевания — возникающие из-за плохого питания. Ведомство настаивает на идее маркировки продуктов питания.



«Идея маркировки [продуктов] продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарного диабета.

«Для того, чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что распространенность ожирения среди женщин в 2—2,5 раза выше, чем среди мужчин.

Ранее обязательную маркировку продуктов питания предложил ввести Минпромторг РФ.

Напомним, в прошлом году Минздрав РФ рекомендовал маркировать продукты по степени полезности. В первую группу вошли овощи и замороженные мясо и рыба, во вторую — шоколад и десерты, а в третью — сушеные фрукты и орехи.