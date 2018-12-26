Минниханов сыграл в керлинг на «Черном озере»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сыграл в керлинг в рамках знакомства с работой новогодней площадки в парке «Черное озеро».



«Пока на основной части катка под музыку рассекали по льду любители катания на коньках, в другом конце катка шел мастер-класс по керлингу», — говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что Минниханов присоединился к мастер-классу и сфотографировался с другими участниками.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новогодним оформлением главных прогулочных зон центра Казани — улицы Баумана и набережной озера Кабан.

Напомним, Татарстан вошел в тройку самых востребованных направлений России для путешествий в новогодние праздники.