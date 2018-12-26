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Минниханов сыграл в керлинг на «Черном озере»

01:28, 26.12.2018
Минниханов сыграл в керлинг на «Черном озере»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сыграл в керлинг в рамках знакомства с работой новогодней площадки в парке «Черное озеро».

«Пока на основной части катка под музыку рассекали по льду любители катания на коньках, в другом конце катка шел мастер-класс по керлингу», — говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что Минниханов присоединился к мастер-классу и сфотографировался с другими участниками.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новогодним оформлением главных прогулочных зон центра Казани — улицы Баумана и набережной озера Кабан.

Напомним, Татарстан вошел в тройку самых востребованных направлений России для путешествий в новогодние праздники.

ОбществоВласть Татарстан
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