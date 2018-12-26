Милонов предложил перенести площадку «Дома-2» на архипелаг Новая Земля

Российский политик Виталий Милонов предложил перенести площадку скандального реалити-шоу на территорию бывшего полигона на архипелаге Новая Земля.



«Нужно освободить площадку, а взамен ничего не давать. Выгнать их и запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай они снимают на Новой Земле», – приводят Дни.ру слова Милонова.

По мнению политика, острова в Северном Ледовитом океане станут идеальным местом для участников передачи. В настоящее время участники телепроекта «Дом-2» строят отношения в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы снесет участок, где идут съемки реалити-шоу «Дом-2» для строительства дороги.