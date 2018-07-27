Власти Москвы снесут съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2»

Мэрия Москвы снесет участок, где идут съемки реалити-шоу «Дом-2» для строительства дороги. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента развития новых территорий города Валерий Шкуров.

Съемки «Дома — 2» проходят возле коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский административные округа). Владельцем участка является «ЕТК-Инвест». Через эти округа должна пройти дорога из Саларьево до деревни Марьино на юго-востоке Москвы она затронет только съемочную площадку телепроекта.

«В соответствии с законом после того, как будут проведены мероприятия по оценке ущерба, связанного с изъятием земельного участка, собственнику будет предложена компенсация в виде денежного выражения, либо другой земельный участок», — цитирует Шкурова РБК.

Отмечается, что на обустройство съемочной площадки шоу площадью 2,9 га ушло примерно $50 млн

