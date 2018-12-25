ДОМ.РФ не увидел предпосылок для резкого роста цен на жилье

Генеральный директор единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» заявил, что реформа долевого строительства не несет предпосылок для резкого роста цен на жилье.



«Возможен рост цен на уровне инфляции или чуть выше, но ни о каком двадцатипроцентном росте не может быть речи. [Заявления], что из-за перехода на новую модель финансирования строительства произойдет такой рост — это несостоятельный расчет», — приводит ТАСС слова Плутника.



Он отметил, что если некоторые девелоперы слишком сильно поднимут цены на новостройки, то покупатели сделают выбор в пользу иных проектов.

«Мы видим большой задел жилья в стройке, так что гражданам будет, из чего выбрать. Если на какой-либо объект цены будут подняты, то спрос определит другой объект, и люди купят другую квартиру», — добавил Плутник.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов затронул проблемы строительной отрасли из-за перехода на эскроу-счета и предложил некоторым категориям застройщиков оставить старую схему финансирования.

