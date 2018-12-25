СМИ: силовики провели обыски в офисе башкирского подрядчика, работники которого погибли в шахте Соликамска

Следователи провели обыски в офисе башкирского ФГУП «УС-30 СМУ-680», работники которого погибли в результате пожара в шахте Соликамска.

По информации «Интерфакса» со ссылкой на источник, оперативные мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела о гибели девяти горняков на шахте «Уралкалия».

Официальных комментариев по обыскам в органах пока нет.

Напомним, в субботу, 22 декабря, произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «УС-30 СМУ-680» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее Следком задержал четырех работников подрядной организации из-за пожара в шахте в Соликамске.